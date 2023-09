Podvazky, krajky a sexy prádlo: Krásky z nového Love Islandu se provokace s nádechem erotiky nebojí

Tohle jsou krásky z nové řady reality show Love Island. Foto: Super.cz/archiv A. Brabencové, M. Glatzové a Ráchel Karnížové

Na televizní obrazovky míří třetí řada reality show Love Island. Diváci již znají i nové soutěžící, kteří se do vily nastěhují. Hned z úvodu se v reality show představí pět krásek. A to ne úplně neznámých. Některé dívky si totiž i v reálném životě stihly vybudovat základnu fanoušků, které okouzlují na sociálních sítích.

Nejvíc sledujících má influencerka Ráchel Karnížová, která si získala srdce již více než 170 tisíc sledujících. Nyní přichází do vily, aby bojovala o přízeň toho, kdo ji bude milovat bezmezně z celého srdce. Zrzka z východního Slovenska už má zázemí, jistou míru slávy a sledovanosti, takže je možné, že ji ve vile čekají krušné chvíle. Poté, co její předchozí vztah dopadl velmi špatně, se tato temperamentní kráska nyní rozhodla hledat upřímnou lásku před televizními kamerami, což vyžaduje velkou dávku odvahy a pevné vůle.

Známou tváří je také vietnamská kráska Venis Dao, která vyrostla v českém prostředí. Do vily na Kanárských ostrovech si přináší svůj mimořádně silný sexappeal, který zaručeně přitáhne pozornost všech "srdcařů", zejména těch mužských. Venis má bezprostřední povahu. Možná není drzá, ale rozhodně si nenechá "skákat po hlavě". Nebojí se říct, co si myslí, a to ji předurčuje k tomu, aby byla v centru všeho dění ve vile. V dětství byla vnímána jako velká rebelka a díky své divoké povaze se často dostávala do malérů. Navzdory tomu je dnes Venis silnou nezávislou ženou plnou života a energie, což dokazuje na svém instagramovém profilu influencerky.

Sedmadvacetiletá Slovenka Mária Glatzová alias Majka zabodovala i v soutěži krásy. Je krásná, skromná a otevřená, ale toho pravého zatím nenašla. Čekání je však u konce. Právě teď je Majka otevřená všemu a připravená začít novou, vzrušující kapitolu svého života. Touží se zamilovat do pohledného a zábavného muže. Půvabná Slovenka miluje děti. Dokonce natolik, že je učitelkou v mateřské škole. Práce s dětmi může být velmi vyčerpávající, ale přiznává, že starat se o chlapa je ještě náročnější.

Adriana Brabencová je kráska, která miluje fitness. Také je ženou se srdcem, ale i hlavou na správném místě. Otevřeně přiznává, že touží po opravdové lásce, což ji, soudě podle minulých sezón Love Islandu, předurčuje k tomu, aby to v pořadu dotáhla daleko. Její budoucí partner to však nebude mít jednoduché. Po neúspěšném vztahu je nyní mladá studentka velmi opatrná. Její potenciální muž musí mít hmatatelné ambice, vyřešenou minulost a jen ty nejlepší úmysly. Jinak nemá u přirozeně krásné a upřímné studentky exotického zemědělství šanci.

Jedenadvacetiletá Miriam Camara je charismatická a moudrá žena, která miluje afrobeatový tanec, cestování, sebevzdělávání a sarkastický humor. Občas se jí však podaří použít vtipy v situacích, kdy to vůbec není vhodné. V současné době se věnuje především seberozvoji. Je to proto, že po odchodu z toxického vztahu potřebovala restart a změnu myšlení. V současné době má vlastní podcast, ve kterém se snaží inspirovat posluchače, aby se stali lepšími a šťastnějšími lidmi. ■