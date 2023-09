Chytré telefony, dětské hračky i domácí elektronika za výrazně nižší ceny. Češi stále více vyhledávají chytré sezonní akce

Platforma allegro.cz disponuje až 150 miliony aktivních nabídek. Spoustu z nich můžete koupit v letní výprodejové slevové akci Allegro Days, která probíhá v termínu od 4. do 10. září 2023, za výrazně nižší ceny Foto: allegro.cz

Na konec prázdnin a nástup školního roku se každoročně těší milovníci výprodejů, výhodných slevových akcí i ti, kdo už mají v poslední době předraženého zboží dost. Právě nyní, začátkem září, se totiž vůbec poprvé koná pro Čechy úplně nová nákupní událost – slevová akce Allegro Days, která letos probíhá v termínu od 4. do 10. září 2023. Slevy jednotlivých produktů se mohou vyšplhat až na 40 procent.

Od zboží denní spotřeby až po specializované produkty - nyní můžete na allegro.cz vybírat zboží napříč nejrůznějšími kategoriemi snadno a pohodlně pod jednou střechou. A navíc během Allegro Days se slevou až 40 procent

FOTO: allegro.cz

Nakupování je jako dobře promyšlená hra

Každý dobrý prodejce by měl perfektně vědět, co spotřebitelé chtějí a co potřebují. Allegro proto ve spojení s 20 000 prodejci zákazníkům přináší atraktivní slevovou akci Allegro Days, během které lidé najdou vše potřebné, užitečné a zajímavé za skutečně výhodné ceny. Zapomeňte na nákupní cestování do zahraničí. Letos nakupujte chytře a výhodně!

Během Allegro Days mohou všichni uživatelé Allegra využít tisíce akcí, které na ně čekají téměř ve všech kategoriích. Od domova a zahrady přes zdraví a krásu až po kategorie supermarketů nebo elektroniky. Na své si přijde skutečně každý!

Pohodlné nákupy podtrhuje i řada výhod zahrnujících bezplatné doručení a vrácení zboží či program pro ochranu kupujících

FOTO: allegro.cz

Chytré telefony, kuchyňské roboty i špičkové televize



Letní slevová akce v rámci Allegro Days myslí na všechny milovníky elektroniky, kteří hledají technologické novinky za dobré ceny. Proto jsme pro vás připravili zajímavý výběr z kategorie elektronika a elektrospotřebiče pro domácnost. Další zajímavé úlovky hledejte na stránkách Allegro.cz.

•Smartphone Apple iPhone 13 4 GB / 256 GB černý

•QLED televize Samsung QE43Q60C 43" 4K UHD black

•SENCOR kuchyňský robot STM 3730SL-EUE3

•Tradiční elektrický gril Tefal GC712D stříbrný/šedý 2 000 W

•Přenosný reproduktor Sony SRS-XG500 černý

•Žehlička Remington S6500 Sleek

•Tradiční kulma Remington CI95

•Vysoušeč vlasů Remington D5220

•Hisense předem plněná pračka

Smartphone Apple iPhone 13 4 GB/256 GB

FOTO: allegro.cz

Na co se můžete ze sekce domov a zahrada namátkou těšit?

S přibývajícím věkem, narozením potomka nebo při zařizování vlastního bydlení roste i chuť po komfortu, kvalitě a pohodlném designu. Takovém, který bude dělat domov skutečným domovem, do kterého se budeme těšit a ve kterém se budeme cítit skutečně dobře. Ale protože je pohodlí a luxus drahou záležitostí, celá řada z nás dělá kompromisy. Tomu je ale díky Allegro Days konec.

• Westside přikrývka 200 x 140 cm

• Kärcher Aku sekačka 18 V LMO 18-36 Battery (1.444-420.0)

• Set zahradního nábytku Rojaplast plast 1 šedá 5 el.

• Happy Green Gril WELTON

• Školní batoh vícekomorový Herlitz černý, odstíny oranžové, odstíny šedé a stříbrné 18 l

• Koupelnová podložka Rychleschnoucí 40x60cm mramor

• Gerlach Onda NK30 Sada příborů 24 el. lesk

• Sada hrnců Gerlach Viva 8 el.

• Polštář na spaní Softimi 50 x 75 cm



Školní batoh vícekomorový Herlitz

FOTO: allegro.cz

Allegro Days myslí na všechny - bez rozdílu!



A protože se svět netočí jen kolem dospělých povinností, myslí letošní slevová akce i na naše nejmenší. Dostat zábavu na lopatky nebylo nikdy jednodušší. Moct se zastavit, vrátit se s dětmi do dětských let, být kreativní a udělat radost krásnými dárky za výrazně nižší ceny. Na seznam letošních přání si můžete například napsat:

•LEGO ICONS 10311 Orchidej

•LEGO DUPLO® 10874 Parní vláček

•LEGO Technic Ford GT 42154

•Cestovní postýlka Kinderkraft 70 x 126 cm, odstíny šedé a stříbrné

•Cestovní postýlka Kinderkraft Joy 65 x 126 cm, šedá

•Kočárek Lionelo Annet Plus Dreamin

•RAINBOW HIGH PANENKA TESSA PARK ZPĚVAČKA S1 6+

•Buddy Toys BPC 5210 Odrážedlo 3v1

LEGO Technic 42154 2022 Ford GT

FOTO: allegro.cz

Zdraví, krása i svět gurmánského objevování

Nastartovat den dobrou a voňavou kávou, hýčkat se kvalitní a značkovou kosmetikou nebo si jen udělat radost něčím, co nepotřebujeme, ale jednoduše chceme. Život by totiž neměl být jen o starostech, ale i drobných radostech, na kterých nás bude díky Allegro Days těšit i to, že jsme nemuseli sáhnout hluboko do peněženky. Na Allegro Days na nás například čeká:

•Gliss Split Ends Miracle Sada na vlasy 5 ks

•Sérum na zabarvení NIVEA Cellular Luminous 630

•MANDLOVÝ OLEJ ZE SLADKÝCH MANDLÍ BIO 1L

•Zrnková káva Blue Orca Coffee BRAZILLIANA AVE 1000 g

•Baby tekutý prací přípravek na barevné prádlo 4,5 l

•Finish Ultimate All in 1 - kapsle do myčky nádobí

Gliss Split Ends Miracle Sada na vlasy 5 ks

FOTO: allegro.cz

Společnost Allegro vyhlásila své letošní letní výprodejové slevové akce Allegro Days na týden od 4. do 10. září. Nespočet produktů za bezkonkurenční ceny vás možná donutí dívat se na nakupování v Česku jinýma očima. I z pohodlí domova můžete získat značkové a kvalitní věci za příznivé ceny. Nezapomeňte navštívit webové stránky kampaně. Nejlepší nabídky jsou označeny speciálním odznakem Allegro Days.