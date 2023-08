OBRAZEM: Plakal český i slovenský šoubyznys. Nejdojemnější momenty rozloučení s Vašem Patejdlem

Poslední rozloučení s Vašem Patejdlem Foto: Super.cz/Herminapress

K nejdojemnějším momentům patřilo rozloučení členů kapely Elán Jána Baláže a Joža Ráže (68). „Slovy neumíme popsat, co cítíme. S Vašem jsme prožili mnoholeté společenství, ať už v soukromém životě, nebo v tom uměleckém. Vašo, to, co jsme si slíbili a dohodli, to dodržíme,“ uvedl Baláž.

„S Vašem odešel kus Elánu. Ale v Elánu s námi zase navždy zůstane kus Vaša. Elán je věčný a ty jsi věčný s ním. Ahoj!“ dodal Ráž.

Poklonit se zesnulému přišly kolegyně Heidi Janků, Leona Machálková či Daniela Šinkorová, dále Jan Rosák, Zbyněk Merunka, Věra Martinová s dcerou Anežkou, Petr Janda s manželkou Alicí, Sisa Sklovska, Ján Ďurovčík, Pavel Šporcl s manželkou Bárou Kodetovou a dcerou, Petr Kolář, Felix Slováček, Kateřina Žbirková či Roman Vojtek. ■