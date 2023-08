Tohle jsou finalisté nového Love Islandu: Seznamte se s dokonalými tělíčky Češka a Slovenska

Chris se vrací z USA, aby si našel dívku, se kterou založí rodinu, po které velmi touží. Jeho rodiče se přestěhovali do Ameriky za vidinou lepšího života, ale blonďáka to stále táhne zpátky ke kořenům. Jeho úkolem je najít tu pravou! Ale pozor, musí se líbit i jeho mamince, jinak to dopadne špatně. ■

TV Nova