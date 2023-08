Zpěvák Láďa Křížek (60) je jako vyměněný: Našel novou lásku a zhubnul 16 kilo

Zpěvák Láďa Křížek našel novou lásku a zhubnul 16 kilo. Super.cz

Jeden čas nevypadal legendární zpěvák Láďa Křížek nejlépe. Rozvedl se s manželkou, s níž žil pětatřicet let a místo toho, aby ze stresu hubl, naopak přibíral. "A pak přišla do mého života jedna víla, která se jmenuje Monika, a dala mě dohromady. Zhubnul jsem šestnáct kilo ," řekl Super.cz Láďa, jehož jsme potkali po několika letech jako porotce soutěže krásy Dívka roku.

O jeho partnerce jsme chtěli samozřejmě vědět co nejvíc. "Zná mě už od éry Vitacitu z Barikádovny. Říkala, že už tam, když mě viděla, něco se pohnulo. Ale když se má něco stát, tak se to stane. Všechno je dobré. Přišla za mnou před časem po koncertě a jsme spolu," vyprávěl Láďa, který měl na košili i sponu, kterou mu Monika, která je psycholožka, darovala. Prozradil, že jeho nové partnerce je čtyřiapadesát let a jediný problém ve vztahu je, že se jí prý nechce stěhovat z Prahy do Loun, kde Křížek stále žije.

Zpěvák opět pravidelně koncertuje. Kvůli sporům, které panují kolem kapely Citron, se vrátil na pódia se skupinou Kreyson. "Šest let jsem na fanoušky neměl čas, ale teď se vracíme, Slovensko nás přijalo a mám z toho velkou radost," svěřil. Uvažuje se i o tom, že by se na pódia vrátil i jeho bratr Miroslav, s nímž tvořili duo Damiens. "Pořadatelé se po něm ptají, ale zatím je zdrženlivý. Uvědomujeme si, že už nejsme pětatřicetiletí kluci. Přišel čas takové té rekapitulace," upřesnil.

V dubnu Láďa oslavil šedesátiny, které prý stále slaví. "Věřím, že ještě nějakou hezkou pražskou sešlost stihnu do konce roku. Chystáme to a těším se, že uvidím ty bratry a sestry ze šoubyznysu. Raduju se z malých věcí, že člověk může přijít a zpívat. Všem říkám: Prožijte každý den, protože to mládí uletí jako bílá holubice," uzavřel. ■