Tady bude bydlet další dva měsíce: Zorka Hejdová se pochlubila luxusní vilou s bazénem na Kanárech

Zorka Hejdová Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Následující dva měsíce bude Zorka Hejdová (33) trávit u moře. Stejně jako v loňském roce se moderátorka přestěhovala na Kanárské ostrovy, kde se začíná točit nová řada reality show Love Island. Do teplých krajin se s rodinou těšila stejně jako na svou novou domácnost.

„Těším se na letošek. Nenatáčíme každý den, takže mám prostor i na rodinu. Se synem jsme si to minule nesmírně užili a letos je ještě o rok starší, mluví a už to vše vnímá úplně jinak, takže se těším i na to, co si tam užijeme letos za společné chvíle,“ řekla Super.cz Zorka Hejdová.

Střípky z luxusní vily, která bude pro následující týdny jejím domovem, už se pochlubila. „Místo, kterému dva měsíce budeme říkat domov,“ napsala si moderátorka reality show ke snímkům nové domácnosti. Krásné nemovitosti uprostřed zeleně nechybí bazén. Zorka nechala nahlédnout i do moderního interiéru domu s výhledem do krajiny. Relax po práci tak bude mít opravdu parádní!