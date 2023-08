Slovenského Redforda ženy milovaly, on si prošel těžkým coming outem: Byt a chatu věnoval partnerovi

Michal Dočolomanský Foto: Radim Beznoska, Právo

„Prostě splynu s davem,“ vysvětloval Michal Dočolomanský (✝66) jako americký detektiv Nick Carter v úvodní scéně krimikomedie Adéla ještě nevečeřela. Z tím účelem se navlékl do chodského kroje, přes rameno přehodil dudy a vystoupil z vlaku na nádraží plném pánů v cylindrech a tvrďácích. Stejně jako ve filmu mu „splývání“ nešlo ani v civilu. Ženy po něm šílely – a muži vlastně také. O tom se ale začalo mluvit až mnohem později.

V roce 1976, kdy dostal nabídku od Oldřicha Lipského, už patřil do federální herecké extraligy. Dvojrole detektiva Cartera a Čechoameričana Larryho Matějky v Adéle mu ale zajistila nesmrtelnost, která přečkala i rozpad společného státu Čechů a Slováků. Pro režiséra přitom zdaleka nebyl první volbou.

Není žádným tajemstvím, že režisér Lipský se scenáristou Jiřím Brdečkou sáhli napoprvé opravdu vysoko: Oslovili globální superstar Roberta Redforda, který dokonale splňoval jejich představy o mužném, leč uhlazeném kladném hrdinovi, co vypadá jako Američan. Nebyla to zase taková drzost, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát.

Kodet, Štaidl, nebo Hanzlík?

Měli totiž za sebou mezinárodní úspěch filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera, Praha byla navíc neokoukanou filmařskou destinací. Tak zaslali scénář s nabídkou přímo Mistrovi. A ten o ní nějakou dobu opravdu uvažoval. Jenže pak zasáhl herecký agent, jeho diář a kalkulačka. Připomněl klientovi, že má práci naplánovanou na pět let dopředu (natočil v té době tituly jako Brubaker, Elektrický jezdec nebo Všichni prezidentovi muži), a také mu přepočítal nabízený korunový honorář na dolary…

Tvůrci nicméně věřili v úspěch jednání do té míry, že už na Redfordovu postavu nechali na Barrandově ušít kostýmy. Co teď s nimi? Začali tedy hledat náhradníka, který by mu byl jednak typově podobný, ale také měl jeho konfekční velikost.

Jiří Kodet, kterého oslovili, úspěšně prošel kamerovými zkouškami, do kostýmů se ale nevešel. Uvažovalo se prý také o Ladislavu Štaidlovi nebo Jaromíru Hanzlíkovi. Elegána útlejší postavy nakonec Lipský našel na Slovensku.

Michal Dočolomanský se zpočátku nemohl se svou postavou sžít a musel si přečíst několik dobových detektivek, než se do role Nicka Cartera vpravil. Dostal také blond paruku. Maskéři mu navíc neustále zakrývali kruhy pod očima, protože na natáčení dojížděl každý den z Bratislavy a podepsala se na něm velká únava. Film je ovšem nezapomenutelný, stejně jako Dočolomanského výkon.

Kouřil už od 13 let



Michal se narodil 25. března 1942 ve vesnici Niedzica, která byla tehdy součástí Slovenského štátu, po válce pak připadla Polsku. Už odmalička měl herecké, ale také atletické vlohy. Od 13 let ovšem také kouřil, to se mu nakonec stalo osudným.

Když mu bylo 12, zemřel mu tatínek. Maminka pak byla úplně sama na deset dětí. „Je pravda, že máma se musela velmi ohánět, aby nás uživila. Museli jsme pomáhat i my,“ popisoval v televizi Markíza.

Až do dospělosti bylo jeho koníčkem bezmotorové létání, ale i automobilové závody a kaskadérské kousky. Chtěl se jich mimochodem zhostit i v Adéle, režisér mu to ale kategoricky zakázal.

Vyučil se automechanikem, absolvoval hereckou katedru bratislavské VŠMU, pak získal angažmá ve Slovenském národním divadle, kde hostoval už jako student. Členem jeho činohry byl až do své smrti.

V roce 2004 se u něj projevila rakovina plic. Musel se kvůli ní postupně vzdát společenského života. I proto se v té době tolik nepřetřásalo, že po 20 letech odešel od rodiny. Malou bouři vyvolaly okolnosti jeho odchodu ve světě šoubyznysu, celospolečenská aféra se naplno rozjela vlastně až po jeho smrti.

Přestaly se mu líbit ženy

To vyšla kniha, v níž na dlouholetého kolegu a kamaráda vzpomínal Oldo Hlaváček (89). Mimo jiné v ní píše: „Potřeboval jsem od něj půjčit vrtačku. Míša měl představení, a tak mi řekl, abych si pro ni k němu domů skočil, než dohraje. Když jsem zazvonil, otevřel mi náš společný přítel – velmi populární zpěvák, o kterém se vědělo, že je jinak orientovaný. Ptal jsem se ho, co tam dělá, a on mi odpověděl, že čeká na Míšu s večeří.“

Po tomto odhalení se prý Dočolomanský na čas ztratil. Několik dní byl zavřený v bratislavském hotelu Devín a s nikým nechtěl mluvit. „Dokonce se říkalo, že si chtěl vzít život,“ dodal Hlaváček. „Nevím, co se stalo, ale zřejmě u Míši nastal určitý zlom a vpadnul do toho, ani nevěděl jak. Říkám to proto, protože kvůli tomu měl jednou položenou hlavu na mém rameni a plakali jsme oba nad jeho neštěstím, že se mu přestaly líbit ženy,“ dodal Hlaváček.

Trvalým partnerem Michala Dočolomanského byl v posledních letech života televizní technik Alexander „Šaňo“ Godo. Právě na něj herec přepsal byt v Bratislavě a chatu ve vsi Studienka, než před 15 roky - 26. srpna 2008 – zemřel. ■