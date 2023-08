Potrat, život na ulici, dluhy po ex i vztah s Jágrem: Veronika Kopřivová popsala své těžké životní zkoušky

Veronika Kopřivová přiznala, že také vztah s Jaromírem Jágrem byl velkou zkouškou. Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Své sledující vyzvala, aby se jí ptali na otázky, které je zajímají. Jedna z nich zněla, co bylo pro bývalou partnerku hokejisty Jaromíra Jágra doposud největší zkouškou.

„Když nad tím tak přemýšlím, mám jich za sebou tolik, že vytáhnu asi tři takové nejzásadnější. Připadá mi, že můj celej život je jedna velká zkouška,“ odpověděla bývalá modelka hned v úvodu.

„Největší zkouška byla asi moje dětství. Další, když jsem šla žít do Prahy. Nikoho v zádech, dluhy po svém ex, otročit v práci jako zaměstnanec za pár tisíc, rozchod, potrat, hodně náročný to bylo,“ napsala dnes úspěšná podnikatelka zcela otevřeně.

„A další zkouška, také hodně velká, když jsem jednu dobu věřila nesprávným lidem a ze dne na den skončila bez svých věcí na ulici, a pak se rozhodla odjet s kamarádkou na Floridu a začala žít 'nový život' v cizí zemi. Možná bych i jako velkou zkoušku označila to, když jsem byla ve vztahu s Jardou, jak se říká: naším národním pokladem. Protože, co se týká toho tlaku a neustálé křivdy a osočování veřejnosti a médií, tak to bylo kolikrát neúnosné,“ dodala Veronika Kopřivová se slovy, že se o ní fanoušci touhle stručnou zpovědí dozvěděli nejvíc za posledních osm let, co má založený účet na Instagramu. ■