Detaily rozchodu Veroniky Kopřivové s otcem její dcery: Stalo se to minulý rok, nemusíme se nikomu zpovídat

Veronika Kopřivová otevřeně promluvila o rozchodu s Miroslavem Dubovickým i péči o dceru. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv V. Kopřivové

Tyhle spekulace a spousty otázek byly pro bývalý pár tak nepříjemné, že je nedávno potvrdili. Partnerství ukončili už minulý rok.

„Nemusíme se nikomu zpovídat. Stalo se to už v minulém roce a všechno má svůj čas. Lidi, co jsou nějak veřejně vidět, nejsou povinni sdílet veškeré své soukromí, je to na každém z nás, co sdílíme. Každý by se měl starat o sebe, a ne o to, co kdy, kde, jak a proč. Lidi, co tohle řeší, očividně nemají dost práce, radostí a starostí se svým životem. Argumenty, že zásnuby sdílíme, ale rozchod tajíme, nebo, že jsi veřejně známá, vybrala sis, musíš s tím počítat, jsou ubohé a hloupé, že k tomu nemám víc co říct,“ odpověděla Veronika na otázku, proč rozchod přiznali po delší době.

Veronika vychází s Miroslavem dobře, a to už kvůli jejich dceři, která je pro ně prioritou. Jako rodina se nebrání společným výletům či dovolené.

„Nic nebylo naoko. S Mírou spolu nejsme už od loňského roku, jen jsme neměli potřebu to ventilovat. Jsou to citlivé věci, na které chce člověk čas. Někdy prostě trávíme dovolené nebo dny společně ve třech jako rodina,“ vysvětlila úspěšná podnikatelka i s detaily, jak řeší péči o dceru. „Máme to od začátku nastavené, já čtyři dny, Míra tři dny a to dodržujeme. V případě, že je něco neodkladného nebo nějaká dovolená, tak to řešíme operativně a pak si ty dny zase dorovnáme,“ napsala otevřeně.

Fanouškům také odpověděla na dotaz, zda by chtěla v budoucnu další děti. „Donedávna ano, ale poslední dobou vlastně ani nevím. Co bude, to bude,“ dodala známá blondýnka. ■