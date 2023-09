Dámy, co na něj říkáte? Moderátor Petr Vágner se pochlubil fotkou v plavkách. Od května shodil 14 kilo

Petr Vágner Foto: se souhlasem P. Vágnera

Petr Vágner (46) se svou přítelkyní Silvií milují sport. Není tak divu, že na sobě moderátor neustále maká, aby měl co nejlepší fyzičku, a taky proto, aby v televizi vypadal co nejlépe. Fanynky teď potěšil novou fotkou do půl těla. Od letošního května shodil 14 kg.