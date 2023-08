Pila jsem 30 až 40 ginů denně, přiznala dnes již abstinující seriálová hvězda, která shodila přes 70 kilo

Tina Malone tvrdí, že je už 25 let čistá a alkohol nepije. Profimedia.cz

Před čtvrtstoletím to s britskou herečkou známou ze seriálu Shamelles Tinou Malone nevypadalo vůbec růžově. Jejím nejlepším kamarádem byl gin, kterému holdovala ve velkém každý den. Dnes šedesátiletá herečka přiznala, že než s pitím sekla, třicet až čtyřicet skleniček tohoto tvrdého alkoholu s tonikem denně nebyl žádný problém. Dnes je podle svých slov čistá.

Představitelka Mimi Maguire ze zmiňovaného seriálu či hvězda mnoha reality show nebo pořadu Tina Malone: Těhotná v 50 se rozmluvila v rozhovoru pro časopis Closer. „Mojí největší neřestí bylo vždycky pití. Teď jsem ale už 25 let střízlivá. Jestli mi to chybí? Ne, nechybí,“ uvedla Malone, která se dostala na přední stránky magazínů v roce 2010, kdy se jí po operaci žaludku podařilo shodit více než 70 kilogramů. Ovšem zatímco se jí prý daří držet se dál od alkoholu, cigaret i drog, s jídlem je to horší.

Malone se ovšem rozpovídala i o svém manželství s o dvacet let mladším Paulem Chasem. Jsou spolu třináct let, ale přitažlivost prý mezi nimi stále funguje skvěle. Malone v roce 2015 podstoupila operativní odstranění přebytečné kůže po dramatickém úbytku váhy, za což utratila prý 50 tisíc liber. I to mělo výrazný vliv na její sebevědomí.

„S přibývajícím věkem je sex prostě lepší. Je mi 60 a jsem se sebou spokojená, a to platí i o ložnici. S Paulem nás spojuje stále spousta vášně, po třinácti letech se tak dobře znáte. Pořád z něj mám motýlky v břiše,“ nechala se slyšet herečka, která má s Paulem devítiletou dcerku Flame. Její starší dceři Danielle je 34. ■