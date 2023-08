Seriálový krasavec Robert Urban je single: Po letech se rozešel s přítelkyní, učí se bydlet sám

Seriálový krasavec Robert Urban se po letech rozešel s přítelkyní. Super.cz

My s ním zažertovali na téma, že by si mezi finalistkami mohl najít novou přítelkyni. Když by tedy pár let počkal. "Holkám to sluší, jsou krásné, ale to abych čekal aspoň tak deset let," smál se Robert, který nám přiznal, že je momentálně single a žádný nový vztah není na obzoru. S divadelní umělkyní Andreou Kheilovou chodil několik let, sdíleli i společnou domácnost. Po rozchodu se odstěhoval a zařizuje si nové bydlení.

"Bydleli jsme v Dolních Měcholupech, kamarádi si ze mě dělali legraci, proč nebydlím v Praze. Teprve po přestěhování na Žižkov jsem to pochopil. Nemusím řešit dopravní zácpy, a když dojde k nejhoršímu, všude dojdu pěšky," pochvaloval si. Domácí práce prý zvládá sám. "Když je člověk single, nic jiného mu nezbývá. Měl jsem praktického tatínka, takže jsem se musel spoustu věcí naučit sám, všichni jsme doma uklízeli, spoustu věcí jsem si odnesl," vysvětlil. "Už bych se mohl vdávat," žertoval.

Protože ale není koho si brát, určitě by fanynky pohledného herce zajímalo, zda by u něj měly šanci. "Z takové otázky se vždycky zakoktám. Na obzoru žádná žena není," naznačil, že případné zájemkyně by u něj mohly mít šanci, protože ring je dosud volný. ■