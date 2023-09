Denise Richards u oběda předvedla celou plejádu grimas. Poznali byste bývalou Bond girl v civilu?

Denise Richards Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jedna z kdysi nejpůvabnějších hereček Hollywoodu Denise Richards si v neděli odpoledne vyrazila s dcerou a kamarádkou na pozdní oběd. Jejich kroky směřovaly do podniku v losangeleském Westlake Village, kde se usadily mezi kvanta dalších strávníků. Slavná blondýnka, která to v minulosti ‚dotáhla‘ až na manželku Charlieho Sheena nebo Bondovu milou, byla v civilu téměř k nepoznání.

Dvaapadesátiletá rodačka z Illinois stáhla své blond kadeře do ledabylého drdolu, oblékla džíny a tričko s nápisem kapely Guns N’ Roses a nenápadně usedla ke stolu společně se svým doprovodem. Povídání bylo zřejmě skutečně zajímavé, jelikož Denise vystřídala nespočet grimas.

Herečku si po jejím účinkování ve Hvězdné pěchotě z roku 1997 a o rok později i v Nebezpečných hrách či bondovce Jeden svět nestačí (1999) zamilovaly miliony mužů po celém světě. Profesně je ale stále aktivní. Jen letos se objevila hned ve třech projektech – kromě dramatu The Line to byl thriller The Housekeeper či drama A Walking Miracle, kde si zahrála hlavní roli po boku bratrů Baldwinových Williama a Stephena.

Denise na sebe loni upozornila svým rozhodnutím založit si účet na kontroverzní platformě s placeným obsahem, čímž se nechala inspirovat svou dcerou Sami, která tak k nelibosti svého otce Charlieho Sheena učinila krátce po svých osmnáctinách. Letos se ovšem Richards postarala ještě o větší pozdvižení, když na festivalu Cannes v šatech s vysokým rozparkem odhalila rozkrok bez spodního prádla. ■