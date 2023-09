Už jí vyklidil část skříní, ale sestěhovaní Šárka Vaňková a Petr Vondráček nejsou: Zpěvačka platí zbytečně 15 tisíc měsíčně

Šárka Vaňková platí zbytečně nájem 15 tisíc měsíčně. Super.cz

Zatím spolu plnohodnotně nebydlí, i když většinu času tráví Šárka u Petra doma v Praze. "Svůj byt u Pardubic jsem ještě zatím nepustila. Budeme si o tom muset promluvit, ale přespávám tam tak třikrát do měsíce, tak to asi nemá smysl, i vzhledem k tomu, že mám v Praze hodně práce," řekla Super.cz Šárka, která ve svém bytě byla aspoň ze soboty na neděli, kdy pro změnu v Náchodě vystupovala v rámci soutěže Anděl mezi zdravotníky. "Takže jsem uklidila a vymetla pavouky," dodala. Vlastně tak zbytečně platí patnáct tisíc měsíčně.

"Jde o to, že oba máme i hodně práce, tak to není na pořadu dne. Řešit stěhování a přesun věcí je proces, který netrvá jeden den. Když už by přišlo na věc, tak Petr je zařízený, nechceme mít doma dva gauče, tak bych se spíš musela hodně věcí zbavit. Už mi tedy vyklidil část skříní," smála se. "Ale musím říct, že jsem opravdu šťastná. Mám období, kdy se mi daří v práci i doma, a jsem za to opravdu vděčná," uzavřela. ■