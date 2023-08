Válka Krainové s Ornellou kvůli erotické platformě má dohru: Pustili se do sebe jejich muži Kokta a Vágner

Po Ornelle a Simoně promluvili také jejich muži. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Ornella Koktová (30) a Simona Krainová (50) si vjely do vlasů poté, co modelka vstoupila na erotickou platformu OnlyFans. Urážky a nadávky na sebe nenechaly dlouho čekat.

"Je to za mě potupa, pro někoho volání o pozornost, pro někoho možná peníze “na chleba". Těch žen je tam z celého světa nespočet. Každopádně je tady otázka. Chtěla bych tam vidět svoji dceru? NE!!! Moje sladká a nevinná holčička by se přece za pár šupů předplatného neukazovala kdejakému slizákovi za monitorem! Jen ta představa!" vyjádřila se Ornella poté, co si Simona založila účet na erotické platformě.

Simona jí úder okamžitě vrátila a přidal se také její manžel Karel Vágner. "Tato nevkusná rodina, co tu špiní mediální prostor a dělá ostudu už 15 let, promluvila,“ napsal na sociální síť.

Nyní se do sváru vložil také manžel Ornelly Koktové, podnikatel Josef Kokta, který se své ženy okamžitě zastal. "Vono nemůže být každej nóbl rodina, čo tu nerobí hanbu a která "nešpiní mediálny priestor"... To mohou jen vyvolení, že Karle...," vzkázal Karlu Vágnerovi. Proč ve slovenštině? Vágner má slovenskou maminku a na Slovensku žil. ■