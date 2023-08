Syn charismatického Karla Dobrého podobu s otcem nezapře. Sexy herec se živil i jako model, truhlář a svářeč

Cyril Dobrý je novou postavou v seriálu Jedna rodina. Foto: Jan Handrejch, Právo

Ten se těžce zranil při pádu z 5. patra, když šplhal za svojí láskou. Jeho mladší dcera Tereza Hrzánová, kostýmní výtvarnice, je maminkou Cyrila. Toho jsme viděli jako frajírka a prominentního synáčka v oceňované černé komedii Okupace nebo dealera pervitinu v minisérii České televize Zrádci. Po boku otce si zahrál ve filmu Služka.

Teď nastoupí v Jedné rodině do domova důchodců coby sebevědomý, zpočátku lehce arogantní doktor. A začne plést hlavu věkově o něco starší Kláře, kterou hraje Zuzana Vejvodová. Její seriálovou mámou je Eva Holubová (64).

„Hraje tam Cyrilek, dyť já ho přebalovala! To je šílený! A teď on chodí s mojí dcerou. Mně se to prostě motá v tý hlavě. To už není nic jednoduchýho. Už nevím, co je život a co hrajete. Já kolikrát hraju, oni říkají už stop a já pořád hraju,“ tvrdí herečka s úsměvem. ■