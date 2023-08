Od jejího dekoltu neodtrhnete oči. Ex Leoše Mareše se ukázala v nebezpečně sexy černém outfitu

Slovenská topmodelka a expartnerka Leoše Mareše se ukázala v sexy outfitu. Super.cz

„Já jsem si ho sama nevybrala. Ona ho vybrala moje kamarádka a velmi šikovná stylistka Maria Kohutik, ale musím se pochlubit. Tento outfit je z roku 2003 a mně bude 35 let a já ho i po letech oblékla,“ smála se Míša během rozhovoru pro Super.cz.

Topmodelka je nyní v Praze, protože opět pomáhá finalistům soutěže Schwarzkopf Elite Model Look pro Česko a Slovensko. Finále prestižní soutěže krásy proběhne ve středu ve Španělském sále Pražského hradu. Sama topmodelka si touto soutěží prošla. V roce 2004 skončila na druhém místě Elite Model Look Slovakia a to jí změnilo život. „Jsou krásní a jsou živí. Poprvé jsem viděla i české finalisty a měla jsem možnost s nimi fotit a už se nestydí při focení. Umí se pohybovat, jsou fajn,“ zhodnotila Míša letošní finalisty.

A pokud se vrátíme k jejímu dokonalému tělu, jak se udržuje fit? „Já jsem dítě štěstěny. Mám velmi dobrou genetiku po rodičích. Jako kdybych jedla od rána do večera pizzu, tak se mi postava změní, ale když člověk umí vše vyvážit, tak to jde,“ dodala se smíchem Michaela Kociánová. ■