Ukázala prsa a bylo hotovo: Vojta Moravec a Sandra Nováková řekli, jak a kdy mezi nimi přeskočila jiskra

Sandra Nováková a Vojtěch Moravec popsali, jak se dali dohromady. FTV Prima

Herečka Sandra Nováková (41) a režisér Vojta Moravec jsou spolu již přes deset let a přes rok jsou manželé. Rodiče malého synka patří ke stabilním a také k oblíbeným párům v českém šoubyznyse.

Nyní se rozpovídali o tom, jak se tehdy seznámili. Herečka uhranula Vojtu především svým poprsím, které ukázala na stříbrném plátně. „Já jsem znal Sandru rozhodně déle než ona mě, protože jsem koukal na seriál Bylo nás pět. To byl crash, úplně. Dospěl jsem k tomu, když se dají dohromady a chytnou se za ruce. Tam jsem se dojmul a zamiloval. Pak byl Protektor, kde ukázala prsa. A bylo to hotový,“ prozradil.

Manželé byli hostem 7 pádů Honzy Dědka, kde i herečka prozradila svou část příběhu.

„V roce 2011 mi náš společný kamarád Ondřej Brzobohatý říkal, že má dobrého kamaráda, kterému dělá hudbu k filmu, a že je to velmi talentovaný člověk a že si myslí, že bychom se měli poznat, a ať přijdu na premiéru toho filmu. Já jsem teda byla v jiném vztahu, nicméně na tu premiéru jsem došla a zamilovala jsem se do Vojty skrz ten film, aniž bych ho viděla. Po té premiéře jsme se potkali u baru. On tam byl taky ve vztahu. Stejně jsme propařili noc. I s těmi našimi vztahy,“ smála se Sandra.

Vojta se Sandrou se pak asi rok neviděli a opět se sešli na jenom z televizních projektů, a od té doby je ruka v ruce. „Byli jsme na pracovním obědě, byl to dlouhý oběd a neměli jsme si moc co říct, oba jsme ze sebe byli nervózní. No a pak se ještě něco stalo a pak byl jeden takový večírek a od té doby jsme spolu. Ale já jsem ještě nebyla rozejitá,“ přiznala se smíchem Sandra Nováková. ■