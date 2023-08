Zrodí se nová Vojtová? Toto jsou adepti na modelingovou elitu. Nebinární osoby se do finále soutěže nedostaly

Focení finalistů soutěže krásy Super.cz

My jsme se se všemi finalisty sešli na jejich společném focení. „Je to pro nás velká výzva být dnes v tomto studiu. Vůbec poprvé fotíme všech dvacet finalistů, protože dříve jsme se rozdělovali podle krajů a teď jsme si řekli, že uděláme velkou módní story,“ prozradil Super.cz prezident české a slovenské části soutěže Saša Jány.

Letos poprvé se do soutěže mohli přihlásit nejenom ženy a muži, ale také nebinární osoby. Nikdo z této nové kategorie se ale nakonec do finále neprobojoval.

„To se nepodařilo, a to z toho důvodu, že často bojujeme s postavou. A chlapcům, kteří se například prezentují v ženských šatech, tělesná schránka neumožnila postoupit dále, protože byli třeba příliš vysocí a postavou příliš mužní. A my víme, že to pak v Paříži nebo v Londýně nefunguje," vysvětlil Jány.

V naší galerii se můžete podívat na všechny tváře, které se chtějí stát českou a slovenskou modelingovou elitou. Kdo se vám nejvíce líbí? ■