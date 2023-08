Kvůli stresu se osypala a zhubla: Takhle teď vypadá Denisa Nesvačilová v plavkách, dovolenou u moře netráví sama

Denisa Nesvačilová Foto: Super.cz/archiv D. Nesvačilové

Poslední rok dal herečce Denise Nesvačilové (32) pořádně zabrat. Celkový stres, spousta práce a nedostatek spánku jí spustil zdravotní potíže. Zhoršil se její ekzém, se kterým už pár let bojovala a výrazně zhubla. Během léta se tak sexy rusovláska snažila relaxovat, jak jen se dalo.



Bohužel první dovolená jí příliš nevyšla. „Dovolená byla strašná. Byla jsem v Jordánsku čtrnáct dní a moc to nikomu nedoporučuji. Tam jsou dva takové hotely, které se v Česku nabízejí, a ten lepší, ve kterém jsem byla já, je dost strašný,“ řekla po příjezdu Denisa, jež se nakonec rozhodla znovu vyrazit do zahraničí.