Tuhle krásku uvidíte v primáckých seriálech. Díky příteli se Natálie Stejskalová může pochlubit i úchvatnými akty

Natálie Stejskalová Foto: Jiří Macht

Natálii už mohli diváci v minulosti vídat na televizní obrazovce například v seriálu Slunečná. Na Primě se brzy znovu objeví. „V nejbližší době mě diváci mohou vidět třeba v seriálu Zoo nebo v novince Na vlnách Jadranu, kterou jsme natáčeli v Chorvatsku,“ řekla Super.cz. Není to ale jen herectví, v čem vyniká. Vyhrála světovou soutěž krásy a talentu Miss Supertalent of the World v Soulu a ještě i několik dalších titulů k tomu. „Bylo to jako sen, neuvěřitelný. Popravdě mi v první moment úplně nedocházelo, co se vlastně stalo, protože samotná soutěž trvala skoro měsíc a byla velmi náročná. Nakonec jsem díky pracovním nabídkám a missím povinnostem zůstala v Soulu ještě půl roku a byla to skvělá zkušenost,“ prozradila.

Před časem se Natálie dala dohromady s vizuálním umělcem Jiřím Machtem, společně rádi cestují a vznikají fotografie, které pak dostanou umělecký kabátek. Fotografické koláže vznikaly například z výběru tvorby, kterou Natálie s Jiřím pořídili na společných cestách po Evropě, Mexiku, Africe a USA. Společně za téměř tři roky najezdili za dobrodružstvím desetitísíce kilometrů, z kterých vždy přivezli mnoho materiálu k postprodukční tvorbě. Výsledky budou k vidění i na vernisáži Machtovy výstavy Voice of Mirror, která proběhne 30.8. na Zámku Dobřichovice, a kde Natálie nejen zazpívá, ale bude také představena kniha Převtělování od básníka Jiřího Žáčka. Doslova múzou této knihy se stala právě Natálie, kterou když Jiří Žáček viděl v umělcově tvrorbě, tak měl jasno, kdo bude hlavní tváří díla.

„Hravé fotografie a koláže jsou v symbióze s básněmi od velikánů světové poezie, kde fascinující krása ženského těla hraje prim na všech fotografických ilustracích. Přesto se nedá mluvit o aktech, ale o fotografiích nebo kolážích s velice silným afrodisiakujícím sexy nábojem, který má v sobě víc dynamitu než nahé fotografie,“ řekl Super.cz Jiří Macht. ■