Lucie Hadašová porodila třetí dítě. Po dvou dcerách mají s hokejistou Bednářem syna, bude spát v postýlce po 9 dětech

Lucie Hadašová Michaela Feuereislová

Jiný stav byl pro mámu dvou blonďatých dcerek překvapením. "V plánu úplně nebylo, ale je to tady," řekla Super.cz Lucie před časem. A teď se miminko narodilo v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě. A jak už modelka dříve prozradila, je to kluk. Jméno zatím nesvěřila, jasné ale je, že po tatínkovi se chlapec jmenovat nebude. "Jméno vybrané nemáme. Udělala jsem chybu, že jsem uzavřela úmluvu, když jsem čekala holky, že když bude kluk, vybere jméno on (Jaroslav). Netušila jsem, že ten kluk fakt přijde. Ale Jarda stejně jako manžel nebo jeho otec to nebude," smála se nedávno.

Lucie se snažila během třetího těhotenství příliš nepřibrat, přesto několik kilo nahoru šlo a před třemi měsíci už byla na váze, při které rodila druhou dceru. V té době už měla sehnanou postýlku. "Pár věcí mám. Postýlku, kterou máme, už využilo devět dětí, byla popůjčovaná, tak snad nebude ještě rozvrzaná. Kočárek se kupuje, protože růžový ideální není a ještě musím protřídit hadříky," řekla tehdy Lucie, která opět rodila císařským řezem, stejně jako ve dvou předchozích případech. ■