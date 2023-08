Šaty, které by nikdo neoblékl: Takhle to sekne české Julii Roberts sevřené ve šněrovačce těsnější než svěrací kazajka

Hana Vagnerová si vyzkoušela těsné šaty. Super.cz

Herečka Hana Vagnerová (40) se po létě stráveném ve Francii vrátila do Čech a již ve středu bude zářit na galavečeru Elite Model Look. Super.cz jako prvnímu ukázala šaty, které pro ni připravil módní návrhář Boris Král.

Dva dny před akcí dorazila na první zkoušku a sedly jí jako ulité. "S Borisem jsem už spolupracovala, vynesla jsem jeho šaty na zahájení filmového festivalu ve Varech. Má mě v oku, byli jsme v kontaktu přes Skype, zná moji postavu," řekla Super.cz Vagnerová.

Přeci jenom ale našel návrhář fígl, kdyby se přes léto herečce postava lehce změnila. "Boris udělal vzadu šněrovačku, i když by bylo víc prosecca a grilování, dalo by se to povolit," usmívá se herečka.

Korzetové šaty její tělo pořádně stáhly. "Dýchat můžu, jsem překvapená. Je to vlastně hrozně pohodlný a krásný," usmála se Hanka v černobílém modelu ze sametu.

Sama prý měla při navrhování šatů jednu prosbu. "Jediný, o co jsem poprosila bylo, aby nebyly zvýrazněné, vycpané boky. Je to hrozně hezký na jiných lidech, já to zkusila a na mně to hezký nebylo. Vypadám v tom divně. Možná na to u sebe nejsem zvyklá. Móda ale souvisí s tím, že se člověk cítí dobře a má sebevědomí šaty vynést. Když to tak není, není to dobře," dodala sexy Vagnerová. ■