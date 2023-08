Claudia Schiffer slavila 53 v bikinách: Odolala pokušení silikonových ňader a takhle parádně dnes vypadá

Claudia Schiffer v dobách své největší slávy (1994) Profimedia.cz

Ikonická topmodelka Claudia Schiffer před pár dny oslavila již 53. narozeniny. Na rozdíl od svých slavných kolegyň z dob zlaté éry modelingu Naomi Campbell, Cindy Crawford či Lindy Evangelisty se o ní píše o poznání méně, ale o to víc potěšila všechny své sledující na sociálních sítích v neděli svým narozeninovým příspěvkem...

Původem německá kráska odjela slavit do Řecka a s fanoušky se podělila o romantické video plné slunce a pozitivní energie, na němž si pohrává s motýlkem. Blondaťá rodačka z Rheinbergu, která je už přes dvacet let šťastně provdaná za britského filmového producenta Matthewa Vaughna, na něm má na sobě pouze pestrobarevné bikiny. Asi málokdo by tipoval, že je Claudia i trojnásobnou maminkou.

A zatímco před víkendem se pochlubila slavnostní tabulí s mnoha dobrotami, kterou pro ni v Řecku nachystali, v neděli se dočkala pokračování oslav, které strávila právě v dvoudílných plavkách. V těch zapózovala i u nápisu Happy Birthday z velkých zlatých písmen. Místo dortu tentokrát dostala bábovku s čokoládovou polevou, na níž si sfoukla svíčky... ■