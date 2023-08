Populární režisér opět ve společnosti: Jiří Adamec skončil po hrozivém úrazu v domově důchodců

Jiří Adamec si pochvaluje, že zase chodí. Michaela Feuereislová

Před několika měsíci se známý filmový, a především televizní režisér ošklivě zranil při pádu ve svém domě na Hanspaulce. Nerozsvítil si do suterénu a zapomněl na poslední schod. Paradoxně se to stalo v době, kdy televize opakovala „jeho“ úspěšný seriál Sanitka (1984).

Teď se po delší době opět objevil na veřejnosti. Přišel mezi příznivce před rokem zesnulé zpěvačky Hany Zagorové (✝75), aby na ni zavzpomínal spolu s ostatními spolupracovníky a přáteli. Při té příležitosti se svěřil, jak se mu ošklivý pád přihodil.

„Tak jsem skončil po hlavě v té místnosti a zastavil se až o záchodovou mísu, hlavou.“ Cestou si zlomil kotník na pravé noze. V noci pak potřeboval chodit na záchod a nemohl sám. „Moje rodina odmítla kvůli tomu nespat, tak mě odeslali do domova důchodců, kde jsou zdravotní sestry a kde se o mě týden starali,“ okomentoval úraz a co následovalo.

Doktoři prý nepřišli na to, že má zlomenou nohu. V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích, kam patří spádově bydlištěm na Praha 6, mu vyšetřili hlavu. Zjistili, že s ní nic zásadního nemá. „Na nohu nějak nedošlo, tak jsem měl nějaký čas zlomenou nohu, kterou jsem se snažil rozchodit. Ale teď už dobrý, chodím.“

Režisér měl v podstatě štěstí. Pády, byť jen z pár schodů, se staly osudnými pro mnohé známé tváře. Stály třeba za smrtí podnikatelky Ivany Trumpové (✝73), herečky a zpěvačky Zuzany Burianové (✝75) i za předčasným úmrtím moderátora, herce a baviče Luďka Nekudy (✝45).

Ve vzpomínkovém pořadu Českého rozhlasu Dvojka se pak Jiří Adamec rozpovídal o písni Můj čas (od dvojice autorů ORM) ze Sanitky, která se stále hraje.

„To je právo a povinnost režiséra říct, kdo to složí a kdo to bude interpretovat a jak to bude dlouhé. Prostě mě napadlo, že by to mohla být Hana Zagorová s Kotvaldem a Hložkem, protože v tom čase oni byli hodně populární. Seriálová píseň potřebuje, aby byla obklopena a realizována, pokud možno nejznámějšími lidmi. Ona má za úkol přivést diváka, který domývá doma nádobí, k obrazovce. Aby se posadil, že už to začíná,“ řekl Adamec (75).

Na otázku, jak se režírovala Hana Zagorová, odpověděl: „Dobře. S Hankou nebyly nikdy žádný problémy… Byla herečka zvyklá mít proti sobě režiséra, který rozhodoval na place.“

Nepracoval s ní individuálně, ale jako se zpěvačkou, která vystupovala v nekonečném množství jeho pořadů. „Nikdy jsem s ní nebyl na kafi, ani na pivu, ale bylo příjemné s ní pracovat.“

