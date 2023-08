Mladá Brazilka nahrazuje ženáčům manželku: Za sledování fotbalu bez remcání inkasuje neuvěřitelný balík!

Babi Paloma našla další rozměr výdělků online... Profimedia.cz

Do téhle mladé ženy byste možná na první pohled neřekli, že je poměrně úspěšnou influencerkou, která nechybí ani na známé platformě s placeným obsahem. Čtyřiadvacetiletá Babi Palomas ovšem objevila další přesah své práce. Mužům totiž poskytuje službu ‚náhradní manželky‘. Dělá ovšem úkoly, a to bez remcání, které dost často skutečné manželky odmítají. Koho by ovšem napadl sex, je na omylu...