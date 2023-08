Manžel Krainové se drsně obul do Ornelly, která odsoudila účet na erotické platformě: Nevkusná rodina promluvila

Manžel Simony Krainové se s tím nepáře. Takhle reagoval na vyjádření Ornelly Koktové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Na své platformě chce za poplatek sdílet například profesionální akty, které jako topmodelka nafotila. „Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde. A tak vám je umožním shlédnout pomocí jiné platformy a také vás nechám trochu více nahlédnout do mého soukromí. Buďme k sobě milí a tolerantní a nechme lidi žít, jak chtějí. Možná by nebylo od věci se trochu pousmát, než hned hledat chyby a soudit," napsala Krainová, která se dočkala podpory, ale také kritiky.

Na tohle téma se vyjádřila i máma tří dětí Ornella Koktová (30).

„Peníze jsou krásná věc, ale nestojí jich mít o něco víc za každou cenu. Snažím se být, pokud možno, tím nejlepším vzorem pro naše děti. Je to šíleně úmorný, složitý a stojí to trilion sil. Nicméně věřím, že se tohle všechno vrátí na tisíckrát. A proto jsem hrdá na to, že mé děti nevidí svoji mámu nebo se nedoslechnou, že byla na OF. Je to za mě potupa, pro někoho volání o pozornost, pro někoho možná peníze ‚na chleba‘. Těch žen je tam z celého světa nespočet. Každopádně je tady otázka. Chtěla bych tam vidět svoji dceru? NE!!! Moje sladká a nevinná holčička by se přece za pár šupů předplatného neukazovala kdejakému slizákovi za monitorem! Bože můj, jen ta představa! Naše rodina je slušná, tradiční a ctí určité hodnoty. A na tohle jsem taky patřičně hrdá a budu si za tím stát, protože moje děti budou moci o své mámě kdekoliv a kdykoliv říct, že je milující, hodně svá, tvrdě pracující, snaživá, plná snů a nadějí, ale rozhodně ne na prodej,“ napsala Ornella, které vrátil slovní úder Simony manžel, podnikatel Karel Vágner mladší.

„Tato nevkusná rodina, co tu špiní mediální prostor a dělá ostudu už 15 let promluvila,“ napsal stručně a jasně k vyjádření Ornelly Koktové, ale také její matky Moniky Binias, která vnímá OnlyFans jako pomyslné dno. Ač sama nafotila nahé fotografie, které Karel sdílel v dalším instagramovém "příběhu". ■