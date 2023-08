Petra Nesvačilová Osadu natáčela ve vysokém stupni těhotenství: Radek Holub taky přibral, takže jí zakryl břicho

Petra Nesvačilová Osadu natáčela ve vysokém stupni těhotenství Super.cz

"To, že jsem byla v té době těhotná, nebylo vlastně tolik vidět díky tomu, že Radek Holub ztloustl, tak mě i částečně zakryl. Byli jsme vlastně dva perfektní krásní tlusťoši. Dělala jsem si legraci, že jsme takoví Šrekovi. A musím říct, že jsem díky tomu zjistila, že Radek Holub je jedním z nejlepších filmových partnerů, protože se kvůli vám i takhle fyziognomicky změní. To je dost dobré," smála se.

Samozřejmě to kvůli tomu nebylo. "On přibral nechtěně. Ale já mu řekla, že je to skvělé, že já taky. Byla jsem ráda, protože díky tomu vypadáme jako solidní, souměrný, zdravý a dobrý pár," doplnila Petra.

"Dotočili jsme v září, já jsem porodila v polovině října, takže ty poslední scény už jsou takové, že chodím přes křoví, mám košík prádla v rukou a podobně," upřesnila ještě Petra, která se pomalu vrací k práci. V dubnu už točila film Aristokratka ve varu a vrací se také do divadla a pořadu Inkognito. Zvládá to díky podpoře partnera Tomáše.

Protože o něm mluví jako o svém muži, chtěli jsme vědět, zda už došlo na svatbu. "Je to stále muž, ne manžel. Svatba ještě neproběhla, nestihla se. Ale svatby mám ráda. Chtěla jsem svatbu odjakživa. Mně na svatbách strašně chutnají svatební koláče, líbí se mi, jak se tam všichni sejdeme a sluší nám to, je to doják, brečí se tam," svěřila. Zatím ale nemá ani zásnubní prsten. ■