Běsnící živly na Mallorce zkazily Sise Sklovské druhé výročí svatby: Místo oslavy uragán! Zveřejnila i hrozivé video

Bouře a vichr o rychlosti 120 kilometrů v hodině. Tak to vypadalo v oblíbeném dovolenkovém ráji na Mallorce, kterou postihly běsnící živly. Liják, vichřice a krupobití pocítili i turisté včetně slovenské divy Sisy Sklovské (57).

Ta na Mallorce tráví dovolenou se svým manželem, miliardářem Jurajem Lelkesem. V sobotu ještě stihla pozdravit své sledující snímkem u moře v bikinách, o den později ale přišla spoušť. Na to, že by vyrazili ven, neměli manželé ani pomyšlení. A to chtěli celý den slavit.

Sisa sdílela video uragánu na Mallorce.

V neděli měl totiž Juraj narozeniny, Sisa svátek a zároveň měli také dvouleté výročí svatby. "Dnes je pro nás velký den. A takhle začala snídaně na Mallorce, uragánem," popsala zpěvačka situaci a natočila, jak se za hotelovými okny žení všichni čerti. ■