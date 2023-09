Erika Stárková alias Dáša z Mostu se vrací na obrazovku: Nejen ona posílí oblíbený seriál Jedna rodina, kdo bude další?

Erika Stárková Foto: Super.cz/TV Nova

Už v prvním díle se tak objeví podnikatelka Markéta v podání Eriky Stárkové, chce od Petry v podání Terezy Kostkové nakupovat do svého fair trade obchodu. Ty dvě si téměř okamžitě padnou do noty, a to i mimo kameru. „Většina mých dialogů od začátku natáčení je právě s Terezkou Kostkovou, která je také maminka. Naprosto mi rozumí a máme co dělat, abychom naplánované záběry vůbec natočily, protože spolu mezitím chceme sdílet mateřství a příběhy s ním spojené. Rády si vykládáme o životě, ona je úžasný parťák na place i mimo něj,“ svěřila se k atmosféře na place Erika Stárková (39).

Nebude však jedinou novou tváří v seriálu. O platonické lásce Vágyho, kterého hraje Miroslav Vladyka, se na obrazovce dlouho mluvilo, ale až teď ji mají diváci možnost vidět na vlastní oči. Role se zhostila oblíbená herečka Sandra Pogodová (48).

„Je to obyčejná rozvedená ženská se dvěma dětmi. Hodně pracuje a nemá moc času na jakékoliv vofuky,“ a dodává, že Aniččiny preference v trávení volného času se od těch jejích zásadně liší: „Já jsem přesně ten typ pod širák. Raději se budu koupat v ledovém potoku, než abych lezla do nějakého bazénu,“ svěřila se s úsměvem herečka.

Na podzim pak do děje seriálu zasáhne nová postava v podání Sary Sandevy (26). Mladá herečka se sice poprvé na obrazovkách ukáže až za několik týdnů, ale už teď prozradila, koho si v seriálu zahraje: „Budu hrát Báru Mlejnkovou, mladou zdravotní sestřičku, která pracuje na klinice IVF. Je zasnoubená, takže by ji měla čekat v nejbližší době svatba. Uvidíme, jestli to tak skutečně dopadne,“ představila svou roli v Jedné rodině Sara Sandeva a v souvislosti s ústředním tématem seriálu prozradila, jaký má názor na střídavou péči: „Občas to tak život zařídí a někdy nemáte na výběr. V tu chvíli je nejdůležitější, aby fungovala komunikace a dítě se cítilo šťastně na obou stranách rodiny,“ řekla herečka. ■