Chlapi potřebují zraněné laně: Heidi Janků se po manželově smrti zatím déle než pár týdnů s žádným mužem nescházela

Heidi Janků se po manželově smrti zatím déle než pár týdnů s žádným mužem nescházela. Super.cz

U potenciálního partnera na svalnatém těle netrvá. "Ale musel by mít nějaké jiné kvality, než je to tělo. Ale asi nic nehledám. Na kafe pořád chodím, ale neobjevil se nikdo takový, kdo by mě na delší dobu oslovil. Vydrželo to pár dní nebo pár týdnů, ale nic vážného z toho nikdy nebylo. Našli se i milí a šarmantní muži, pozvali mě na večeři, tak proč bych nešla. Ale jak říkám, nic z toho nebylo," svěřila.

"Mám pocit, že se mě ti chlapi trošku bojí, protože je vlastně nepotřebuju. Jsem samostatná jednotka a je to trošku štve, asi potřebují ty zraněné laně, které budou opečovávat. Já bych byla ráda opečovávána, ale dlouho mě to nebaví. Pak potřebuju trošku nastartovat tu svoji energii a dostat ji ven ze sebe. Fyzicky i psychicky," přiznala.

Podle zpěvačky nedošlo ani k žádným velkým intimnostem. "Nějaká ta pusa byla, ale na veřejnosti si nemůžu dovolit ani žádnou velkou líbačku, protože v dnešní době chytrých telefonů by se to okamžitě dostalo ven, což samozřejmě nechci. A domů si hned tak nikoho nepozvu," uzavřela. ■