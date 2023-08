Simona Krainová vrátila úder Monice Binias. Pojmenovala ji éčkovou, oteklou a umaštěnou nulou

Simona Krainová a Monika Binias Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Profil na Only Fans - to je téma, které stále rezonuje českou společností. Povyk vyvolala modelka Simona Krainová (50), která si na této zejména erotické platformě zřídila svůj účet a fanoušci si za poplatek mohou prohlížet její svůdné fotky.

Tato skutečnost rozdělila národ na dvě strany. Jedni Simoně fandí, druzí tento krok odsoudili. Velmi ostrá slova použila matka Ornelly Koktové (30), Monika Binias (51). Ta si rozhodně nebrala žádné servítky. „Only Fans. Bože, jak někdo může klesnout tak na dno a ještě všem cpát, že je to in a vše je ok,“ napsala nejdříve, pak ale přitvrdila. „Dřív se k*rvy lynčovaly. Byly na okraji společnosti. Teď melou ho*na a my se máme zamyslet. Normální chlap si k*rvu nevezme.“

Není tak divu, že tato slova se donesla až k Simoně a ta se rozhodla útok vrátit. „Nejvíc mě baví vyjádření éčkových, oteklých, umaštěných nul,“ napsala upřímně. Modelka následně sdílela vlnu podpory od fanoušků, kteří se také ostře pustili do Binias. „Paní se jen snaží ohřát polévku na vašem trendování – jako většina,“ podpořila Simonu jedna ze slušnějších fanynek. Byla ale použita i daleko ostřejší slova. Monika Binias se zatím k tomuto útoku nevyjádřila. Jedno je ale jasné, máme tu novou válku v českém showbyznysu. ■