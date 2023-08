Kateřina Brožová vsadila na tak hluboký dekolt, že byla sama nervózní: Posuďte sami, zda už je to moc

Kateřina Brožová se pochlubila přírodními ňadry v obřím dekoltu Super.cz

Dorazila v nenápadných košilových šatech, ale když se převlékla do róby na vystoupení, pánům spadla brada. Herečka Kateřina Brožová (55) vsadila na tak hluboký dekolt, že z něj byla sama nervózní a ptala se, zda už to není moc. Ne, není, zněly všechny odpovědi.

"Tyhle šaty jsem měla doma v šatníku, koupila jsem je asi už před dvěma lety na internetu a dneska se hodily," svěřila, jak model vybírala. Kateřina si kousky od návrhářů nepůjčuje, vystačí si z vlastními zásobami. "Už ani nepamatuju, kdy jsem si něco půjčovala, možná na nějaké natáčení, využívám to úplně minimálně," dodala.

Online nákupy má poměrně zvládnuté. "Vidím střih, barvu, siluetu. Volím podle toho, zda mě ty šaty osloví a jsou dostupné. Nechám si je poslat, vyzkouším je. A když se nelíbí, nehodí anebo nesedí, tak je pošlu zpátky," popsala.

Její výhodou je, že roky nemění svůj styl a nemění se jí ani postava, takže klidně může ze skříně vytáhnout i starší kousky. "Zaplať pánbu postava ještě nějak drží, i když už to není taková hitparáda," míní. Proti tomu ovšem hovoří její snímky v plavkách, které nedávno postovala. Tělo má stále pevné a ohlasy měla veskrze pozitivní.

"To mě potěšilo. Vybočila jsem ze svého konzervativnějšího stylu. Řekla jsem si, že když to ještě jde... A to nepoužívám filtry," ukázala se svým fanouškům bez jakékoli retuše a v našem videu ještě prozradila, jak si figuru udržuje. Prý už to není jednoduché. "Ale nebavilo by mě být vychrtlá na kost, nemoct si dát jídlo a nechat si přišít vnady," řekla Super.cz. Všechny pozvala také na charitativní koncert do Obecního domu 26. září. ■