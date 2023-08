Holou hlavu skryla stejným kloboukem jako na nedávné svatbě: Takhle mladší sestra Jiřího Korna vyrazila do společnosti

Yvetta Kornová skrývala holou hlavu pod kloboukem. Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

S novomanželem Josefem Petrů žije na Náchodsku, takže to neměla daleko. Mladší sestra Jiřího Korna, bývalá dětská filmová hvězda Yvetta Kornová, vyrazila se svým "zachráncem", režisérem Tomášem Magnuskem, který ji vytáhl z alkoholového dna a opět ji obsazuje do filmů, na finále soutěže Anděl mezi zdravotníky do náchodského divadla.