V bundičce s třpytivými flitry a metalických kalhotách se Petr Kotvald (64) cítí skvěle. A co tílka a mini trenýrky?

"Mám stylistu Dušana Chrástka, kterému bezmezně důvěřuju v tom, jak se na jeviště obléknout, co nosit a jaké jsou trendy a co už by bylo třeba moc. Tílka bez ramínek a malé trenýrky, jaké nosí dnešní dvacátníci, opravdu nosit nebudu," svěřil Kotvald.

"Já,když jsem v tomhle věku chodil do klubů, tak bylo to oblečení dost zoufalé, tak to teď možná doháním. Když někdo říká, že ty retro hadry jsou bezvadné a že je to stejné, že už jsme to nosili, není to pravda. Ty věci jsou sice ušité v tom stylu, ale z jiných materiálů, skvělých, nových moderních," dodal.

"Nedávno jsem se snažil obléknout nějaké retro kousky, že bychom z toho udělali fór na focení, ale je vidět, že jsem o pár kilo jinde a už jsem se do toho nenacpal. Navíc ty materiály z dnešního pohledu vypadají strašně divně. Třeba to jednou udělám a dáme to toho nějaké klínky," smál se. ■