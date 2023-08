Po společném tetování na krku plánují Muž roku s partnerkou svatbu: Angie se předtím chystá na zmenšení obřích prsou

Josef Kůrka a Angie Mangombe se nechali společně potetovat a teď plánují svatbu. Super.cz

"Je to neuvěřitelné, ale opravdu jsme dostávali finanční nabídky, chtěli nám dát za syna i dvacet milionů. Mohli jsme být bohatí," řekl Super.cz s nadsázkou Pepa. "Já to právě hodila na Instagram, proč bychom ho dávali do babyboxu, když ho můžeme prodat," doplnila ho Angie. Oba dorazili bez syna na finále Muže roku, malého Raphaela hlídala babička.

"Moc si vážím toho, že mám rodinu, i když to tak na sociálních sítích nevypadá. Prezentujeme se tam trošku jinak a je to i taková odpověď proti těm hejtům. Lidi nás k tomu dohnali a nechápu, jak někdo může věřit, že bychom dali syna do babyboxu. To je story, jako bychom ho dali hlídat naší kočce s konzervou tuňáka na víkend," dodal Pepa.

Pepovy vtípky konvenují i jeho partnerce. "Jsem taky divná, proto si myslím, že se k sobě hodíme a vydržíme spolu 24 hodin denně sedm dní v týdnu," míní Angie. "Hledali jsme se, až jsme se našli," usmíval se Pepa, který přítelkyni před časem požádal o ruku. Na příští rok v červenci plánují svatbu.

Do té body Angie plánuje zhubnout deset až dvanáct kilo, která jí ještě zůstala po těhotenství. "A prsa půjdou také dolů. Chci vyndat implantáty a chci je zmenšit, protože je to zátěž na záda," prozradila. ■