Po stranách má milimetrového ježečka: V takhle krátkých vlasech jste Kateřinu Kornovou ještě neviděli

V takhle krátkých vlasech jste Kateřinu Kornovou ještě neviděli

"A to jsem ještě řekla kadeřnici, aby to s tím strojkem nepřehnala. Může za to trohu moje nepozornost, protože obvykle si řeknu, co chci. Ale jsem pořád zpocená, takže je to docela praktický účes. Můžu si utřít hlavu ručníkem a ráno neztrácím čas nějakou ondulací," smála se Kateřina.

Léto si Kornová užila se synem u moře. "S Filipem jsme byli v Chorvatsku. Dvakrát na týden. Příští rok asi zkusíme dát čtrnáct dní v kuse, to by bylo o dost praktičtější, než jezdit sem a tam," doplnila Kornová. ■