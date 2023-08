Hvězda Mostu! Erika Stárková se toho nebojí: Představitelka přeoperované Dáši při natáčení kojí

Erika Stárková se po nějaké době rozhodla přijmout delší natáčení. Foto: Milan Malíček, Právo

Ač před kultovním nekorektním seriálem Most!, jehož hlášky už zlidověly, měla Erika Stárková různé role, až transsexuálka Dáša (původně Pavel) ji vystřelila mezi populární tváře. Teď se po delší době opět bude pravidelněji objevovat na obrazovce.

V seriálu Jedna rodina má postavu Markéty, podnikatelky s vlastním fair trade obchodem. Herečka přitom delší natáčení zvažovala. Jako mámě ročního dítěte jí šlo v první řadě o péči, kterou mu bude schopná zajistit. Malou Almu si bere s sebou, protože stále kojí. I proto chtěla mít co nejméně natáčecích dnů.

Koordinovat práci se starostlivostí o prcka zatím zvládá. „Uplatňuji od Almina narození kontaktní výchovu. To znamená, že ji mám na sobě v šátku od chvíle, kdy je tu s námi na planetě Zemi,“ prozrazuje Stárková (39) o svém přístupu.

Rozhodnutá je přitom nosit takto dcerku co nejdéle po vzoru indiánských kmenů, které mají děti na těle, ať dělají cokoliv. Koneckonců otcem holčičky je peruánský výtvarník a muzikant Cesar, s nímž se seznámila u pražského stánku se šperky. Ten s nimi chodí na každé natáčení, kde musí být kvůli kojení i Alma.

A jak změnilo Eriku Stárkovou mateřství? „Mateřství je obrovská výzva. Nevím, do jaké míry mě ještě změní tahle cesta a do jaké míry může mateřství měnit osobnost. Já to vnímám více jako růst. Takže se na tu cestu s Almou a jejím tátou nesmírně těším.“ ■