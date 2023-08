Holky, máte šanci: Nový Muž roku František Knobloch je chytrý, pohledný a nezadaný!

Nový Muž roku František Knobloch Super.cz

Hned po finále jsme vyzpovídali nového Muže roku Františka Knoblocha. To, že vyhraje, prý student dvou vysokých škol nečekal, hodlá ale svým povinnostem dostát na maximum, včetně reprezentace České republiky na mezinárodní soutěži Mr. Global. Vzhledem k jeho stávajícím aktivitám to bude hodně náročné.

"Udělám všechno, co bude v mých silách, abych vzorně reprezentoval. Pokud jde o školy, jsem v páťáku na právech a ve třeťáku na molekulární biologii. Takže letos budu muset napsat diplomovou a bakalářskou práci a udělat dvojí státnice. Určitě to bude náročné, ale věřím, že to zvládnu," řekl Super.cz František.

Prozradil o sobě také to, že je nezadaný. Ostatně při studiu, práci a vrcholovém sportu, hraje beach volejbal, by na partnerku zřejmě ani neměl čas. "Člověk si čas najde, když má někoho rád," krčil rameny. Na finále František neokouzloval pouze svým tělem, ale i vyjadřováním a také hrou na kytaru a zpěvem. "To dělá na děvčata největší dojem," míní. ■