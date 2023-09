Rozparek až do pasu, výstřih až k pupíku: Mesarošová ukázala vnady i kalhotky v odvážném modelu

Dominika Mesarošová Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Dominika na svém těle tvrdě maká. Netají se tím, že zadarmo to nemá a pravidelně cvičí a dbá na stravu. "Cvičím, a to jak doma, tak na různých přístrojích. Tak snad ještě nepatřím do starého železa,“ řekla Super.cz Dominika, kterou nyní čeká velká změna.

Přemluvila svého partnera Tomáše a celá rodina se stěhují po šesti letech z Brna do Prahy. "Dáváme to akorát dohromady. Balíme, vybavujeme a od září už bych měla být zase Pražačka. Moc se na to těším," dodala Mesarošová. ■