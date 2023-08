Monika Binias a Ornella Koktová po letech svárů konečně našly společnou řeč. Padla ale hodně ostrá slova

Monika Binias a Ornella Štiková Michaela Feuereislová

Profil na Only Fans - toto téma nyní hýbe již několik dní českou společností. Může za to modelka Simona Krainová (50), která si na této zejména erotické platformě zřídila svůj účet a fanoušci si za poplatek mohou prohlížet její svůdné fotky.

Celé toto téma nenechalo chladnou ani Ornellu Koktovou, (30) a to nejen jako ženu, ale i jako maminku tří dětí. „Můj názor není mířen na nikoho konkrétního. Je obecně o celé záležitosti na Only Fans. A myslím si, že i lidi s tradičnějšími hodnotami by se měli ozvat a říct nahlas svůj názor. Já jen slyším a čtu o menšinách, sexuálních platformách, vyskakují na mě rozhovory s lidmi z porno průmyslu. Prostě dneska běžná věc? Zkrátka jsme tu i my, konzervativnější lidé, kteří to vnímáme celé jinak. A prodávat se na netu není standardní záležitost. Pověst a čest máme jen jednu," míní.

A světě div se, podobný názor má i její matka Monika Binias (51), se kterou se mnoho let nemohly shodnout snad v ničem. Ta ale pro odsouzení lidí na této platformě použila trochu peprnější slova. „Only Fans. Bože, jak někdo může klesnout tak na dno a ještě všem cpát, že je to in a vše je ok,“ napsala nejdříve, pak ale přitvrdila. „Dřív se k*rvy lynčovaly. Byly na okraji společnosti. Teď melou ho*na a my se máme zamyslet. Normální chlap si k*rvu nevezme,“ napsala drsně, ale upřímně. Je tak jasné, že těmito slovy vyvolá další rozruch a bude zajímavé vše ještě sledovat. ■