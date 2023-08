Temné zákulisí slavné komedie: Při natáčení bylo Menšíkovi zle a píchal si injekce. Přitom bavil celý štáb

Vladimír Menšík (druhý zleva) jako umanutý otec Franc Foto: Copyright NFA, Půl domu bez ženicha, Hynek Bočan, 1980/ vysílá Televize Seznam

Umanutý otec Franc (V. Menšík) se chce předvést před celou vesnicí – jeho dcery dostanou takové věno, ze kterého spadne brada všem sousedům i příbuzným. Podnikavý tatík má totiž v úmyslu postavit jim v rodných Rezkovicích vilu jako hrad.

Proto nedbá posměšků, buduje ze všech sil a komanduje jak manželku (B. Holišová), tak obě ratolesti, Olinu (V. Freimanová) a Jiřinu (Marta Malá). Dívky ale představa budoucího věna nijak netěší. Hlava rodiny se však o jejich názory nezajímá. Má přece na mysli výhradně jejich dobro. Jiřina chce přemluvit svého ženicha Zdeňka (I. Vyskočil), který se na stavbě také podílí, aby ještě před svatbou společně z Rezkovic odešli. Ale pro něj je vidina života v pohodlné vile lákavá.

Když se ještě předtím objeví na scéně i Libor (V. Vydra), se kterým Olina chodila do tanečních, začíná o něm Franc okamžitě uvažovat jako o druhém potenciálním ženichovi, a zároveň vítaném pomocníkovi. Nesmělý Libor se ale tuplované svatby na poslední chvíli zalekne…

Tréma před maminkou

A právě představitel Libora se před časem podělil o své vzpomínky na natáčení. Především šlo o jeho první velkou filmovou příležitost – tehdy mu bylo 24 let. A to se ještě ocitl po boku své maminky Dany Medřické, která byla herečkou par excellence. Proto měl před ní tak trochu trému. Ona se zase bála, aby si nikdo nemyslel, že Václav dostal roli Libora díky její přímluvě. Nebyla to pravda, a navíc, začínající herec prokázal, že rodinné geny v sobě nezapře. Takže tréma z něj nakonec spadla. V jiném filmu se ale s maminkou před kamerou již nesetkal.

Menšík tradičně bavil celý štáb

Vydra zmínil také kolegu Vladimíra Menšíka: „Nikdy nezapomenu na to, jak si pan Menšík během natáčení filmu píchl injekci, když mu bylo zase špatně a pak seděl a odpočíval, a přitom vyprávěl veselé historky, kterým jsme se všichni smáli. A právě ten náš smích ho velmi nabíjel,“ zavzpomínal.

…mlčeti zlato

O platnosti rčení „mluviti stříbro, mlčeti zlato“ se na vlastní kůži přesvědčil představitel vesničana Čížka zvaného Zub Karel Augusta. O tomto herci je známo, že si rád přihnul, a to pokaždé přes míru. Jednou na to doplatil v hospodě v Příbrami, kde stojí i vila, kolem níž se točí celý příběh. Pod vlivem alkoholu si Augusta připadal jako mistr světa, a tak si v hospodě otevřel pusu na špacír. To se mu ale vymstilo – od místních dostal pořádnou nakládačku. Kuriózní je, že herec si druhý den nic nepamatoval, protože měl okno jak výkladní skříň. ■