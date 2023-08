Mrazivá náhoda: Nevlastní otec Johnnyho Deppa seděl ve stejném vězení, kde pak herec točil slavný film

Johnny Depp v hlavní roli ve filmu Veřejní nepřátelé Foto: NBCUniversal/ vysílá Televize Seznam

Místní byli nadšeni – považovali ho za Robina Hooda moderní doby. Film Veřejní nepřátelé natočil v roce 2009 režisér Michael Mann s Johnnym Deppem (60) v hlavní roli a vy se na něj můžete těšit 25. srpna ve 20:10 hodin na Televizi Seznam.

V roli Deppova protivníka se objevil Christian Bale (49), který ztvárnil policejního agenta Melvina Purvise. Oba nesmiřitelní nepřátelé se střetnou až po hodině vyprávění, kdy spolu komunikují přes mříže, a nešetří přitom pokerovými pohledy. Dillingera měl přitom původně hrát Leonardo DiCaprio (48), který se ale role vzdal kvůli filmu Prokletý ostrov (2010).

Režisér Mann se o „zlatou gangsterskou éru“, neboli o začátek třicátých let, zajímal řadu let, ale do konečné fáze se mu podařilo dotáhnout až tento projekt, který vychází z faktografické knihy Bryana Burrougha. Ta se ovšem nezajímala jen o Dillingera, ale o téměř všechny „velikány“ dané doby.

Depp měl o inspiraci vystaráno

Deppův dědeček a nevlastní otec byli na špatné straně zákona, a herec tak od nich mohl čerpat inspiraci pro svůj výkon. Jeho nevlastní otec Robert Palmer byl navíc vězněn v Statesvillském vězení ve státě Illinois, kde se točila část filmu.

Je všeobecně známo, že Johnny Depp je dobrák a k fanouškům se chová hezky. Proto daroval svůj klobouk dvanáctiletému chlapci, který ho o něj při natáčení požádal.

Plný les nábojnic z roku 1934

Dům, ve kterém se John Dillinger ukrýval po poslední loupeži, je reálný a najdete ho v Little Bohemia Lodge v Manitowish Waters ve státě Wisconsin. A opravdu zde došlo i k přestřelce. V okolních lesích občas ještě najdou nábojnice z roku 1934, které tu byly tehdy vystříleny. Točilo se i v místnosti, kde pobýval skutečný John Dillinger.

Řidič Fordu z roku 1933 ztratil při natáčení nad autem kontrolu poté, co narazil do kusu ledu. Johnny Depp skočil autu do cesty a se zbraní v ruce řval na komparz, na který se vůz řítil, aby utekli.

Větu: „We're here for the bank's money, not yours“ (Jsme tady pro bankovní peníze, ne pro vaše), kterou řekne Johnny Depp jednomu ze zákazníků při přepadení banky, řekl již Robert DeNiro v Mannově předchozím filmu Nelítostný souboj (1995).

Pozor, spoiler: Rozhovor, který vede Dillinger s Purvisem ve vězení, se nikdy neuskutečnil. Gangster s policistou se k sobě ani nedostali takhle blízko. Až při Dillingerově smrti stanuli „tváří v tvář“. ■