Exkluzivně: Horst Siegl zveřejnil svatební video i dojemný proslov z veselky syna. Sparťan si bral slávistku!

Takhle vypadala svatba syna fotbalové legendy Horsta Siegla Video: se souhlasem H. Siegla

Exkluzivně: Dojemný proslov fotbalové legendy Horsta Siegla na svatbě syna

„Užil jsem si to náramně, byla to krásná svatba. Mladý se na to připravoval dlouho, a nakonec vyšlo počasí, krásný statek, lidi a také super kamarádi,“ svěřil se bývalý fotbalista pro redakci.

Horst Siegl mladší si vzal za manželku krásnou Terezu, se kterou má syna. Úsměvné je, že je Tereza nejen fanynkou fotbalové Slavie, ale také pro tento rivalský klub Sparty pracuje.

„Já jako sparťan, ona jako slávistka a mladý také tíhne spíš ke Spartě, takže je to trošku pikantní. Nejdřív jsem si říkal, do čeho se ženou, ale nakonec si myslím, že udělali dobře, že to stvrdili svatbou. Řekl bych to takhle, jak Sparta nemůže být bez Slavie, tak věřím, že mladý nemůže být bez Terezy a Tereza bez mladého. Takže tam může být spojitost, že to může klapat a přeju si, aby jim to vyšlo. Můj jediný syn měl svatbu a je dobře, že má vedle sebe skvělou ženskou. Terka je výborná, pracovitá a myslím si, že jim to klape,“ prozradil Horst Siegl, který si náramně užívá také roli dědečka.

Vnouček Elliot Horst Siegl přišel na svět v roce 2021. „Jako děda si to užívám, když mladý přijede, tak ho rád hlídám,“ dodal. ■