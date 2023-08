Hani, bylo to krásný. Štefan Margita se rok od smrti Hanky Zagorové stále nesmířil s jejím odchodem

Štěfan Margita dojemně promluvil o Haně Zagorové Super.cz

„V sobotu to bude rok od chvíle, kdy Hanka v nemocnici zemřela a byl jsem vedle ní. Vyhýbám se všem rozhovorům. Není to jednoduchá věc. Je to pro mě těžké,“ prozradil na tiskové konferenci v pražské Lucerně Štefan Margita, kde představil pamětní bankovku, která byla k poctě Hany Zagorové vytvořena.

„Je to pro mě, ale i pro Hanku obrovská pocta, svědčí to o tom, jak moc byla Hanka populární,“ svěřil se pěvec.

To však není jediná pocta Haně Zagorové v letošním roce. „K té poctě Hanky ještě bude vycházet vánoční deska, která je u Supraphonu, sesbírali všechny vánoční věci Hanky, vychází to v září,“ prozradil zpěvák, s tím, že se také uskuteční tradiční koncert v pražské Lucerně, tak jak ho zpěvačka před svým odchodem plánovala. Nyní už samozřejmě jako uctění jejího odkazu.

„Její oblíbená Lucerna, kde budu jenom sedět v hledišti. Jenom když jsem tam dnes šel kolem, tak je to smutný. Je to opravdu smutný, protože když jsem byl na koncertu Marka Ztraceného a on pouštěl ten jejich duet, tak jsem stále čekal, že vstoupí na to jeviště, když to dozpívali, tak jsem chtěl běžet za ní, políbit ji a říct, bylo to krásný. Hani, bylo to krásný,“ dodal Štefan Margita. ■