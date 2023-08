Tatínek z Kukaček se ve StarDance postaví proti vlastní ženě: Trénuje ho krásná šampionka z roku 2018

Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková Super.cz

„Bavíme se o tom, podporujeme se, je to teď hlavní věc, kterou oba děláme. Kdybychom se nebavili o StarDance, tak nevím, o čem bychom si povídali,“ svěřil se Super.cz herec, který dostal za taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou. Půvabná blondýnka už si soutěží prošla, s hercem Jiřím Dvořákem dokonce zvítězila.

Od začátku tak najela na důsledné tréninky. „Jedeme od začátku dvoufázové tréninky, máme tři hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Snažíme se z toho teď vytěžit nejvíc,“ svěřila se nám tanečnice, která chce Marka během léta naučit, co se dá.

Herec si na dril na parketu nestěžuje, ba naopak. „Baví mě to a zatím mě nic nebolí,“ svěřil se Adamczyk, který má pro jednotlivé taneční prvky také své vlastní názvy. „Máme svůj slovník výrazů, kterému rozumíme asi jen my dva, ale to mi dost pomáhá, protože ty normální názvy se nedají zapamatovat,“ míní herec, který je sám zvědavý na to, zda ho s postupujícím časem začne provázet tréma.

„Zatím nervy nejsou, protože se nic neděje, a když se něco nepovede na jednom tréninku, tak se to povede na dalším. Ale asi jak se to bude blížit, tak nervy přibydou,“ dodal Marek Adamczyk. ■