To je výdrž! Poslední žijící tatínek z komedie S tebou mě baví svět je s manželkou už 55 roků

Pavel Nový má pořád výbornou náladu. Za pár dnů oslaví 75. narozeniny. Michaela Feuereislová

V komedii, která je diváky považována za nejúspěšnější, hrál zvukaře Pepu. Mezi třemi táty byl nejmladší. Pavel Nový zanedlouho (5. září) oslaví 75. narozeniny. Stejně významný rok prožívá i co se týče manželského soužití. Ženil se brzo, takže letos je to 55 let, kdy vlezl do chomoutu.