Hvězda Fantoma opery ukázala dva měsíce před porodem těhotenské bříško v plavkách: Poprvé prozradila pohlaví miminka

Monika Sommerová dva měsíce před porodem vyrazila k moři. Foto: Se souhlasem M. Sommerové

"My dvě u moře," napsala k fotce, kde si hladí těhotenské bříško v plavkách na pláži v Caorle. Prozradila tak, že se těší na holčičku.

Monika se s partnerem seznámila teprve loni v létě, s miminkem rozhodně neotáleli. Jak sama řekla, hned na začátku si vyložili karty na stůl s tím, že by chtěli miminko rychle. Naopak na svatbu to v dohledné době nevypadá.

"Přítel se do toho zatím moc nežene. Ale tak úplně se tím netrápím. Sama mám několik podmínek. Nechci být těhotná a nechci, aby byla malá příliš malinká. A jelikož chceme brzy druhé dítě, tak to podle mých výpočtů ještě pár let potrvá. Ale zasnoubená bych být mohla," dodala úsměvem Sommerová. ■