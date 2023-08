„Pěkná móda, chodit bez podprsenky“: Krásná slovenská herečka z českých pohádek svými ňadry vzbudila nadšení

Kristína Svarinská Herminapress

Herečku mohli diváci v minulosti vidět v pohádkách Nejlepší přítel, Sedmero krkavců, filmech Srdce na dlani, Střídavka nebo v seriálu Revír. I když je v Čechách oblíbená a podle vlastních slov tu třeba za minulý rok strávila šest měsíců, jejím bydlištěm je stále Bratislava a mezi zeměmi pendluje. Na Slovensku ji také v současné době pravděpodobně drží i láska, Kristína před časem přiznala vztah s o sedm let mladším youtuberem Peterem Altofem, známým jako Expl0ited.

Herečka se v minulosti dlouho vyhýbala sociálním sítím. „Chápu, že to má své plusy a může to člověka někam posunout, na druhé straně je to velmi nebezpečné prostředí, které pokřivuje realitu,“ svěřila se před pár měsíci serveru Novinky.cz. Kvůli soutěži Let’s Dance, slovenské obdobě StarDance, si ale účet nakonec založila a fanoušci takové rozhodnutí kvitují.

A ještě více nadšeni jsou z nové fotky, kterou Kristína zveřejnila. Na té pózuje v přírodě se sluncem za zády v bílém topu, pod který si nevzala podprsenku. Fanoušci snímek náležitě ocenili.

„Pěkná móda, jak chodí bez těch podprsenek“, „krásné bradavky“, „promiňte, Kristíno, vypadla mi z úst slina“ nebo „nejkrásnější prsa na Slovensku v showbyznysu“. Tak uvidíme, jestli Kristínu takové lichotky potěší a bude i dál zveřejňovat podobné fotografie. ■