Před deseti lety byla na plastice prsou, teď promluvila o dalších zákrocích. Zorka Hejdová ukázala vnady v odhalených šatech

Zorka Hejdová v pořadu Superchat Super.cz

Moderátorka Zorka Hejdová (33) patří mezi nejúspěšnější a nejkrásnější české moderátorky. Přiznává, že vzhled k její profesi neodmyslitelně patří a musí si pečlivě dávat pozor na to, co jí. Rozhodně nepatří mezi ženy, kterým je jedno, jak před kamerou vypadají.

Zorka Hejdová byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové (43) v naší talk show Superchat.

"Občas závidím chlapům, že to nemusí tolik řešit. My ženy jsme pod drobnohledem a kritika obzvlášť od žen je velká. Snažím se si to nebrat osobně, ale já sama chci dobře vypadat před kamerou. Je to o pocitu, abych dokázala sebevědomě vystupovat," řekla v Superchatu Hejdová.

Superchat: Drsné podmínky Zorky Hejdové pro moderování Love Islandu. Luxusní vila, letenky, hlídání i honorář snů

Super.cz

"Je to o dodržování jídelníčku, není to tak, že to mám na vedlejší koleji. Myslím na to, jak se stravuju, hýbu, s malým toho naběhám hodně. S fitkem je to horší, časově nezvládám, ale pořád si říkám, že zase začnu," usmívá se moderátorka, která otevřeně promluvila i o zákrocích estetické medicíny a plastické chirurgie.

Před deseti lety si nechala zvětšit prsa. "Začala jsem po tom toužit docela brzo, nebyla jsem spokojená. Je to už deset let. Cítím se super, přidalo mi to sebevědomí. Měla jsem svoje malé dvojky, řekla jsem si, že mým proporcím zvětšení bude slušet. Hlavní bylo, aby to stále vypadalo přirozeně," prozrazuje Hejdová.

Další úpravy neabsolvovala, přestože syna kojila téměř rok. "Pokud by někdy bylo druhé dítě, asi se druhé operaci nevyhnu. I pan doktor mi před deseti lety říkal, že se určitě jednou ještě vrátím. Já kojila syna skoro rok a když bude třeba druhé dítě, prsa dostanou zabrat. Možná mě nějaká úprava ještě nemine," přiznává Zorka, která jinou úpravu nemá.

Nebyla nikdy ani na botoxu či výplních. "Nemám nic jiného. Nebyla jsem nikdy zastáncem zvětšených rtů a podobně, ale do budoucna si pomoci od vrásek není proti mému přesvědčení. Nechci ale začít úplně brzy. Zatím nemám nic. Žádné velké změny ale na sobě neplánuju, vždycky chci zůstat já," dodala Zorka Hejdová. ■